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        Karabük merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

        KARABÜK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 01:04 Güncelleme:
        Karabük merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

        KARABÜK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 45 personelin katılımıyla Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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