Karabük merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 45 personelin katılımıyla Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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