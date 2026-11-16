Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te ekilen "mucize bitki" safranın hasadı sürüyor

        Karabük'te ekilen "mucize bitki" safranın hasadı sürüyor

        Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Karabük'te ekilen "mucize bitki" safranın hasadı sürüyor

        Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor.

        Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor.

        Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safranın çiçekleri toplanıyor.

        Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

        REKLAM

        Avrupa Birliğinden (AB) 2024'te coğrafi işaret tescili de alan safranın hasadı sürüyor.

        - "Bu yıl 15 kilogram ürün hasat etmeyi hedefliyoruz"

        Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, 7 Ekim'den itibaren safran çiçeği topladıklarını söyledi.

        Geçen hafta kar yağdığını hatırlatan Yılmaz, "Çiçek toplamaya birkaç gün ara verdik. Kar eridikten sonra çiçek toplamaya başladık. Muhtemelen bir hafta daha çiçek toplamaya devam ederiz. İyi bir üretim sezonu geçiyor. Sezon sonuna doğru çiçek verimi azaldı ama hala topluyoruz." diye konuştu.

        Yılmaz, günde 4-5 sepet çiçek topladıklarını anlatarak, "20 dekar alanda üretim yapıyoruz. Alan geniş olunca çiçek bol oluyor. Bu yıl 15 kilogram ürün hasat etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        KARDEMİR'den SPK açıklaması Kardemir: "İncelemeye konu hisseler şirketimize...
        KARDEMİR'den SPK açıklaması Kardemir: "İncelemeye konu hisseler şirketimize...
        Araç sahiplerine kış öncesi önemli uyarı Otomatik şanzıman ustası Ergün: "Z...
        Araç sahiplerine kış öncesi önemli uyarı Otomatik şanzıman ustası Ergün: "Z...
        Karabük'te cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü
        Cami lojmanı alev alev yandı
        Cami lojmanı alev alev yandı
        Caminin lojmanı alevlere teslim oldu
        Caminin lojmanı alevlere teslim oldu
        Motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı
        Motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı