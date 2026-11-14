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        Karabük'te cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Yenice ilçesinde yangın çıkan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Karabük'te cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Yenice ilçesinde yangın çıkan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi.

        Çamlı köyünde imam E.E'nin kullandığı tek katlı lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler lojmanın tamamını sardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunuldu.

        Ekiplerce söndürülen yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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