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        Motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaza, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Aslanlar istikametine seyir halinde olan 78 ACR 555 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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