KBÜ Masa Tenisi Takımı Türkiye Finalleri'ne yükseldi

Bu sonuçla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan KBÜ Masa Tenisi Takımı, 1624 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek.

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