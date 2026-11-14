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        KBÜ Masa Tenisi Takımı Türkiye Finalleri'ne yükseldi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Masa Tenisi Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen bölge müsabakalarını üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
        KBÜ Masa Tenisi Takımı Türkiye Finalleri'ne yükseldi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Masa Tenisi Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen bölge müsabakalarını üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye Finalleri’ne yükseldi.

        Bayburt’ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları bölge müsabakalarında 17 takım arasında üçüncü olan Karabük Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı kazandı.

        Karabük'te gerçekleştirilen il müsabakalarını birinci tamamlayarak kenti temsil etme hakkı kazanan KBÜ ekibi, Bayburt'taki bölge elemelerinde 17 takımla mücadele etti.

        Toplam 8 karşılaşmaya çıkan üniversite takımı, turnuvayı yalnızca bir yenilgi alarak üçüncü sırada tamamladı.

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        Bu sonuçla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan KBÜ Masa Tenisi Takımı, 1624 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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