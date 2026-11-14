Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: SUMUD" Filistin Konferansı

        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: SUMUD" Filistin Konferansı

        Karabük Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bir Direniş Öyküsü: SUMUD" Filistin Konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: SUMUD" Filistin Konferansı

        Karabük Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bir Direniş Öyküsü: SUMUD" Filistin Konferansı düzenlendi.

        100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, yazar ve aktivist Mehmet Ercan ile araştırmacı ve aktivist Dilek Tekoçak konuşmacı olarak katıldı. Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Gazze’de yaşanan insani krize ve uluslararası toplumun tutumuna dikkat çekerek Filistin halkının mücadelesine destek mesajı verdi. İnsan haklarının evrenselliğine vurgu yapan Çetinkaya, Gazze’de yaşanan sivil kayıplar karşısında uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Başkan Çetinkaya, Filistin’de yaşananların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade ederek özellikle çocukların ve kadınların karşı karşıya kaldığı insani sorunlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda Filistin meselesine ilişkin ortaya koyduğu tutuma değinen Başkan Çetinkaya, Filistin başta olmak üzere çatışma ve baskıların yaşandığı coğrafyalardaki halkların mücadelesine dikkat çekti.

        REKLAM

        Başkan Çetinkaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün bizlerin izzeti şerefi Filistin’de zulme karşı direnen çocuklara teslim. Kocaman bir ümmetin en büyük savaşçıları, en büyük öncüleri, akıncıları bugün Filistin’deki çocuklar, evlatlarımız. Doğu Türkistan’da ve diğer coğrafyalarda da aynı. Onlara buradan destek olmamız elzemdir. İnşallah önümüzdeki yüzyılı bu zor coğrafyada direnen, mücadele etmiş topluluklar ve çocuklar dizayn edecek."

        Filistin halkıyla dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini belirten Başkan Çetinkaya, programın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Çetinkaya, konuşmasını "İnşallah biz Karabük olarak da her zaman bu Filistin mücadelesinin arkasındayız." sözleriyle tamamladı.

        REKLAM

        Filistin meselesinin farklı yönleriyle değerlendirildiği konferans, konuşmacıların sunumlarının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Karabük'te kesimhane yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
        Karabük'te kesimhane yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
        Çetinkaya en küçük adaşı ile tanıştı
        Çetinkaya en küçük adaşı ile tanıştı
        Karabük merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
        Karabük merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
        Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı
        Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı
        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı düzenlendi
        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı düzenlendi
        Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havla...
        Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havla...