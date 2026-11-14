Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: SUMUD" Filistin Konferansı

Karabük Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bir Direniş Öyküsü: SUMUD" Filistin Konferansı düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, yazar ve aktivist Mehmet Ercan ile araştırmacı ve aktivist Dilek Tekoçak konuşmacı olarak katıldı. Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Gazze’de yaşanan insani krize ve uluslararası toplumun tutumuna dikkat çekerek Filistin halkının mücadelesine destek mesajı verdi. İnsan haklarının evrenselliğine vurgu yapan Çetinkaya, Gazze’de yaşanan sivil kayıplar karşısında uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Başkan Çetinkaya, Filistin’de yaşananların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade ederek özellikle çocukların ve kadınların karşı karşıya kaldığı insani sorunlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda Filistin meselesine ilişkin ortaya koyduğu tutuma değinen Başkan Çetinkaya, Filistin başta olmak üzere çatışma ve baskıların yaşandığı coğrafyalardaki halkların mücadelesine dikkat çekti.

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Başkan Çetinkaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bizlerin izzeti şerefi Filistin’de zulme karşı direnen çocuklara teslim. Kocaman bir ümmetin en büyük savaşçıları, en büyük öncüleri, akıncıları bugün Filistin’deki çocuklar, evlatlarımız. Doğu Türkistan’da ve diğer coğrafyalarda da aynı. Onlara buradan destek olmamız elzemdir. İnşallah önümüzdeki yüzyılı bu zor coğrafyada direnen, mücadele etmiş topluluklar ve çocuklar dizayn edecek."

Filistin halkıyla dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini belirten Başkan Çetinkaya, programın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Çetinkaya, konuşmasını "İnşallah biz Karabük olarak da her zaman bu Filistin mücadelesinin arkasındayız." sözleriyle tamamladı.

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Filistin meselesinin farklı yönleriyle değerlendirildiği konferans, konuşmacıların sunumlarının ardından sona erdi.