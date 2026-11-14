Cami lojmanı alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Çamlı köyü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. E.E.’nin (44) kullandığı tek katlı cami lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, lojman kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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