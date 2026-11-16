Karabük'te kedi ile yılanın ilginç karşılaşması kamerada Kedinin darbelerinden çalıya atlayarak kurtuldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kedinin yılanla oynaması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Giriş: 16.11.2026 - 12:44 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kedinin yılanla oynaması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bostanbükü köyünde yaşanan olayda kedi ile yılan bir süre karşı karşıya geldi. Kedinin patileriyle müdahale ettiği yılan, darbelerden kurtulmak için çalının üzerine tırmandı.
İlginç karşılaşma, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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