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        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te kedi ile yılanın ilginç karşılaşması kamerada Kedinin darbelerinden çalıya atlayarak kurtuldu

        Karabük'te kedi ile yılanın ilginç karşılaşması kamerada Kedinin darbelerinden çalıya atlayarak kurtuldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kedinin yılanla oynaması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Karabük'te kedi ile yılanın ilginç karşılaşması kamerada Kedinin darbelerinden çalıya atlayarak kurtuldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kedinin yılanla oynaması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Bostanbükü köyünde yaşanan olayda kedi ile yılan bir süre karşı karşıya geldi. Kedinin patileriyle müdahale ettiği yılan, darbelerden kurtulmak için çalının üzerine tırmandı.

        İlginç karşılaşma, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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