Karabük'te kedinin yılanla mücadelesi kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bostanbükü köyünde yılanla karşılaşan bir kedi, hayvanla bir süre mücadele etti. Daha sonra yılan, dala tırmanarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.