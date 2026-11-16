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        Karabük'te kedinin yılanla mücadelesi kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Karabük'te kedinin yılanla mücadelesi kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bostanbükü köyünde yılanla karşılaşan bir kedi, hayvanla bir süre mücadele etti. Daha sonra yılan, dala tırmanarak bölgeden uzaklaştı.

        O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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