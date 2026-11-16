Karabük'te kedinin yılanla mücadelesi kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 16.11.2026 - 17:37 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bostanbükü köyünde yılanla karşılaşan bir kedi, hayvanla bir süre mücadele etti. Daha sonra yılan, dala tırmanarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ