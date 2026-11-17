Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Selehattin Arslan (63) hayatını kaybetti.
KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Selehattin Arslan (63) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Soğanlı köyünde meydana geldi. Selehattin Arslan yönetimindeki 34 UY 6567 plakalı otomobil, Bayraktepe yönünde ilerlediği sırada viraj çıkışında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Selehattin Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arslan'ın cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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