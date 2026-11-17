Karabük Belediyesi tarafından şehir genelinde temizlik hizmetlerini günlük çalışmalarda 2 kamyon, 1 kepçe, 4 yıkama arazözü, 6 süpürge aracı ve 14 çöp aracı ile sürdürüyor.

Belediyenin temizlik hizmetlerinde öne çıkan bir diğer çalışma ise hafriyat atıklarının toplanması. Belediye ekipleri, şehir genelinde her gün yaklaşık 10 kamyon hafriyat atığını toplayarak çevre kirliliğine neden olan atıkları bulundukları alanlardan kaldırıyor. Böylece yalnızca günlük temizlik ihtiyacına değil, şehir düzenini ve çevre sağlığını etkileyen sorunlara da müdahale ediliyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, temiz ve düzenli bir şehrin güçlü bir hizmet anlayışıyla mümkün olduğunu belirterek, Karabük’ün tamamında temizlik hizmetlerini büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Çetinkaya, "Her gün 2 kamyon, 1 kepçe, 4 yıkama arazözü, 6 süpürge aracı ve 14 çöp aracımızla şehrimizin temizliği için görev yapıyoruz. Bunun yanında ekiplerimiz her gün yaklaşık 10 kamyon hafriyat atığını da topluyor. Bizim için temiz bir Karabük, hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin bir parçasıdır. Şehrimizin hiçbir noktasını ihmal etmeden, mahallelerimizin ve ortak yaşam alanlarımızın temizliğini korumak için çalışıyoruz. Karabük’e yakışan düzenli ve yaşanabilir şehir görünümünü hep birlikte koruyacağız" dedi.