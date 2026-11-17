Karabük'te park halindeki 8 araca çarpan alkollü sürücü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki 8 araca çarpan alkollü sürücü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki 8 araca çarpan alkollü sürücü yaralandı.
İ.Y. (42) idaresindeki 78 SA 260 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Tokatlı Mahallesi Engin Sokak'ta kontrolden çıkarak park halindeki 8 araca çarptı.
Kazada sürücü yaralandı, araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan ölçümde sürücünün 2,36 promil alkollü olduğu belirlendi.
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