Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı
Karabük'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 17.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
Karabük'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ş.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile K.K. yönetimindeki motosiklet, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletteki S.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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