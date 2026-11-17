Kaza, saat 06.00 sıralarında Aşağı Tokatlı Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. İ.Y. (40) yönetimindeki 78 SA 260 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 8 araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.Y., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün yapılan kontrolde 2,36 promil alkollü olduğu belirlendi.

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