Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş; il genelinde eğitim yatırımları çerçevesinde yapımı tamamlanan okul ve eğitim binaları, inşaat çalışmaları devam eden projeler ile eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ve planlanan büyük onarım çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Sunumda, eğitim altyapısının güçlendirilmesi, okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

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Bütçe görüşmeleri kapsamında, ildeki eğitim yatırımlarının mevcut durumu ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.