Karabük Vali Yardımcısı ve Eskipazar Kaymakam Vekili Murtaza Ersöz ile İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, yapımı devam eden yeni Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen heyet, yetkililerden çalışmaların son durumu ve gelinen aşama hakkında teknik bilgi aldı.

Heyet, incelemelerin ardından mevcut Eskipazar İlçe Devlet Hastanesine geçerek hastane yönetimiyle bir araya geldi. Sunulan sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ersöz ve Kara, tedavi gören hastaları da odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.