Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Batı Karadeniz’in turizm potansiyelini ortak bir destinasyon çatısı altında değerlendirmek amacıyla yürüttüğü bölgesel ziyaretler çerçevesinde Karabük’e ziyaret gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi Has Bahçe Sosyal Tesisleri’nde; Başkan Özlü, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ayar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Murat Sönmez, TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner ve TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Nazmi Uçar ile bir araya geldi.

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7 ilin turizm potansiyeli ele alındı

Görüşmede, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği çalışmaları değerlendirildi. "Yakın Karadeniz" mottosuyla yürütülen girişim kapsamında, bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerinin ortak bir turizm rotası içerisinde tanıtılması, iller arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve turizm hareketliliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı. Karabük’ün sahip olduğu turizm değerlerinin bölgesel tanıtım çalışmalarındaki yeri de görüşmenin gündeminde yer aldı.

Bölgesel tanıtımda ortak hareket vurgusu

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Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yedi ilin turizm imkanlarının ulusal ve uluslararası platformlarda ortak bir anlayışla tanıtılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, 24 Aralık 2026 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde "Yakın Karadeniz" rotasının tanıtılması da planlanan çalışmalar arasında bulunuyor.

Görüşme, bölgesel turizm iş birliğine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.