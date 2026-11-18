Karabük'te tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet tütün sarma makinesi, 4 bin adet dondurulmuş makaron, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 bin 600 gram bandrollü tütün ve bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.