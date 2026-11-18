Protokol çerçevesinde hükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılması hedefleniyor. İş birliğiyle hükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırılması ve sosyal hayata uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yenice Belediyesi arasında, hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.