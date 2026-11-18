Olay, öğle saatlerinde Karabük-Ankara kara yolunun Cumayanı Köyü mevkisinde meydana geldi. Başıboş eşek, karayolunun ortasında yürümeye başladı. Seyir halindeki sürücüler, aniden karşılarına çıkan eşek nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafiğin ortasında bir süre ilerleyen eşek, çevreden geçen bir aracın kamerasıyla görüntülendi.

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