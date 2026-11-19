Karabük Üniversitesi (KBÜ), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen etkinliklerde, farklı disiplinlerde geliştirdiği 14 bilimsel projeyle yer aldı.

Karabük Üniversitesi akademisyenlerinin iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında hazırladığı 14 proje, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Antalya'da gerçekleştirilen konferansta KBÜ'nün çalışmaları stant, çalıştay ve dijital ekran sunumları aracılığıyla katılımcılara aktarıldı.

COP31 kapsamında temaslarda bulunan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ile görüşerek akademik programlar ve yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kırışık, konferans alanındaki stantları da ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.

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Üniversitenin 14 projeyle konferansta temsil edildiğini belirten Kırışık, çalışmaların Karabük'ün iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent haline gelmesi, ekolojik parklar ve orman ekosistemlerinin korunması gibi konuları kapsadığını ifade etti. Kırışık, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) bünyesinde 190 araştırmacı ve 36 politika masası tarafından hazırlanan çevre ve orman politikası raporlarının da ilgi gördüğünü kaydetti.

YÖK Pavilyonu'nda gerçekleştirilen stant programında dört proje tanıtıldı. Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı'nın yürütücülüğündeki iklim dirençli kentler, karbon yönetimi ve sürdürülebilir kentleşme çalıştayı ile Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun'un gri sudaki deterjan ve mikroplastik kirliliğini kaynağında azaltmaya yönelik modüler filtre projesi katılımcılara sunuldu.

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Doç. Dr. Ahmet Duyar'ın yeşil sanayileşme ve orman ekosistemleri konulu çalıştayı ile Dr. Öğr. Üyesi Damla Yıldız'ın orman köylerinde iklim değişikliği ve adil yeşil dönüşümün sosyal ve çevresel boyutlarını ele alan araştırması da stant programında yer aldı.

Dijital ekran sunumlarında ise sekiz bilimsel proje tanıtıldı. Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu'nun iklime dirençli kent ormancılığı, Dr. Öğr. Üyesi Saim Yıldırımer'in iklim dirençli havza yönetimi ve yeşil dönüşüm politikaları konulu çalışmaları sunuldu.

Doç. Dr. Ayhan Kocaman'ın dizel yakıtlarda amino asit katkılarının performans ve emisyon analizine yönelik araştırması ile ters ozmoz atıksuyu arıtımında manyetik parçacıkların kullanımını ele alan çalışması da programda yer aldı.

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Dr. Öğr. Üyesi Tuba Coşkun'un elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik araştırması, Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin'in yeraltı barajlarına ilişkin yenilikçi yaklaşım önerileri ve Doç. Dr. Yasin Akgül'ün biyobozunur nanolif yapılar üzerine iki çalışması da dijital ekranlardan katılımcılara aktarıldı.

Üniversitenin COP31 kapsamında tanıttığı projeler; iklim dirençli kentleşme, karbon yönetimi, su kaynaklarının korunması, orman ekosistemleri, temiz üretim ve biyobozunur malzemeler gibi farklı alanları kapsadı.