Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın moderatörlüğünde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde, üniversitelerin iklim eylemindeki sorumlulukları ele alındı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki hukuki, politik ve kurumsal sorumlulukları değerlendirildi.

Antalya'da, Yeşil Bölge AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı Pavilyonu'nda gerçekleştirilen "İklim Eyleminde Üniversite Yönetişimi: Hukuk, Politika ve Kurumsal Sorumluluk" başlıklı panele Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Görkem Akıncı, Yaşar Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Bektaş ve KBÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Kazım Yetik katıldı.

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Panelde konuşan Rektör Kırışık, üniversitede yürütülen sıfır atık, su tasarrufu ve kamu politikası çalışmalarını anlattı. Atık yönetimi kapsamında atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını belirten Kırışık, yıllık 2,5 ton atık yağın geri kazanıldığını ifade etti.

Üniversitenin su tasarrufuna yönelik çalışmalarına da değinen Kırışık, günlük 300 ton su tüketen stadyum sahasının suni çime dönüştürüldüğünü ve böylece su tasarrufu sağlandığını kaydetti. Kırışık, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) bünyesinde 36 politika masasında 190 araştırmacıyla çalışmalar yürütüldüğünü, bugüne kadar 20 politika raporunun kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

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Prof. Dr. Görkem Akıncı, üniversitelerin iklim çalışmalarında ölçülebilir hedefler belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, gönüllülük esaslı faaliyetlerin açık hedefler ve kurumsal kararlarla desteklenmesinin önemine işaret etti.

Doç. Dr. Kadir Bektaş, bilimsel çalışmalar ile kamu politikaları arasında güçlü bir bağ kurulması gerektiğini belirterek araştırma süreçlerinin, bilimpolitika ilişkisinin ve bilginin güvenilirliğinin önemini dile getirdi.

Doç. Dr. Mehmet Kazım Yetik ise üniversitelerde sürdürülebilirlik birimlerinin görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yetik, karbon ve su ayak izinin hesaplanmasının, ölçülebilir hedefler belirlenmesinin ve bu doğrultuda strateji raporları hazırlanmasının önemini vurguladı.

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Programın sonunda AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcıları Sadullah Hasanoğlu, Hande Tuncer Akçalı, Yaşar Baş ve Abdulkerim Gök tarafından Rektör Kırışık ile panelistlere hediye takdim edildi.