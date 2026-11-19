Karabük Üniversitesi (KBÜ), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda dünya genelinde 12011250 bandında, Türkiye'de ise 31'inci sırada yer aldı.

QS 2027 Dünya Üniversite Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda dünya genelinde 12011250 bandında yer alan Karabük Üniversitesi, 2006 ve sonrasında kurulan devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye'den 62 üniversitenin yer aldığı sıralamada KBÜ, 2006 ve sonrasında kurulan devlet üniversiteleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Üniversitelerin çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim başlıklarında değerlendirildiği sıralamada iklim eylemi, eşitlik, sağlık, kaliteli eğitim ve kaynak kullanımı gibi kriterler dikkate alındı.

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KBÜ, kriter bazlı değerlendirmede en yüksek puanını 82,8 ile yönetişim alanında aldı. Üniversite, çevre araştırmalarında 69,3, eşitlikte 63,7 ve bilgi paylaşımında 60,3 puana ulaştı.

Çevresel etki ve sosyal etki alanlarında 46,8'er puan alan KBÜ'nün diğer kriterlerdeki puanları çevresel sürdürülebilirlikte 41,8, eğitimin etkisi ile sağlık ve esenlikte 34,3'er, istihdam edilebilirlik ve fırsatlarda 32,9, çevre eğitiminde ise 32,7 oldu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sonuçların üniversitenin sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüştüğünü belirterek, 2006 ve sonrasında kurulan devlet üniversiteleri arasında birinci olmanın akademik ve idari personel ile öğrencilerin çalışmalarının sonucu olduğunu ifade etti.

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Kırışık, sürdürülebilirlik çalışmalarını güçlendirerek üniversitenin sıralamadaki yerini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydetti.