Karabük'te kara yoluna çıkan eşek araç içi kamerasında
Karabük'te bir eşeğin kara yoluna çıktığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 19.11.2026 - 12:50 Güncelleme:
Karabük'te bir eşeğin kara yoluna çıktığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
Karabük-Ankara kara yolunun Cumayanı köyü yakınlarında bir eşek, kara yoluna çıkarak yürümeye başladı.
Seyir halindeki sürücüler, aniden karşılarına çıkan eşek nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kara yolunda bir süre ilerleyen eşek, yoldan geçen bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
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