Karabük TSO'dan proje yazma ve geliştirme semineri
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), kamu kurumlarının personelleri, oda üyeleri ve iş çevresinin proje geliştirme kapasitesini artırmak amacıyla Proje Yazma ve Geliştirme Semineri düzenleyecek.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), kamu kurumlarının personelleri, oda üyeleri ve iş çevresinin proje geliştirme kapasitesini artırmak amacıyla Proje Yazma ve Geliştirme Semineri düzenleyecek.
Ulusal ve bölgesel hibe ve destek programlarının ele alınacağı seminerde; proje fikri geliştirme, proje yazımı, destek programları, başvuru süreçleri ve uygulama örnekleri hakkında katılımcılara bilgi verilecek.
Dış Ticaret ve Proje Geliştirme Uzmanı Tarık Özmen'in eğitmenliğini yapacağı seminer, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 14.00'da Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Proje üretme ve destek programlarından yararlanma konusunda katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen seminere tüm ilgililer davet edildi.
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