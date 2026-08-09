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        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da sona erdi.

        Kentte 7-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda 15 ilden 160 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti.

        Bugün yapılan final yarışlarında sporcular, kategorilerine göre 200, 400 ve 1000 metrede yarıştı. Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde madalyaları takdim edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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