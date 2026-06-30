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        Karaman Valisi Çiçek, KMÜ Mühendislik Fakültesini ziyaret etti

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Karaman Valisi Çiçek, KMÜ Mühendislik Fakültesini ziyaret etti

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nde incelemede bulundu.


        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde TÜBİTAK desteğiyle fakülte binasında oluşturulan atölyeyi ziyaret eden Çiçek, yetkililerden yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı.

        Ardından Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Alper Yıldızel ile görüşen Çiçek, akademisyenler tarafından sağlık, savunma sanayi ve enerji verimliliği alanında geliştirilen projeleri inceledi.

        Çiçek, burada yaptığı konuşmada, KMÜ'de çok kıymetli AR-GE çalışmalarının yapıldığını söyledi.

        Karaman Valiliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Teknopark olarak geliştirilen projeleri destekleyeceklerini aktaran Çiçek, "Bugüne kadar ilimiz adına çok kıymetli çalışmalar yapılmış. İnşallah bizler de bu sürecin parçası olarak hocalarımızın ihtiyaç duyduğu desteği kendilerine sağlayarak üniversitemizi ve ilimizi teknoloji konusunda bütün ülkeye hatta bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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