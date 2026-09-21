Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 33 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 14 fişek, 3 kesici-delici alet, kenevir bitkisi, 6 litre el yapımı alkol, 47 litre etil alkol, hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.