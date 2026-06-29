Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22- 28 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 1715 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 55 fişek, 4 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

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