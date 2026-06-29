Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22- 28 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 1715 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 55 fişek, 4 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi

        Benzer Haberler

        Kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücünün sözleri gülümsetti
        Kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücünün sözleri gülümsetti
        Karaman'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Karaman'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Koruyucu aile, otizm teşhisi konulan çocuğu sevgiyle büyütüyor
        Koruyucu aile, otizm teşhisi konulan çocuğu sevgiyle büyütüyor
        Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
        Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
        Karaman'da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklama
        Karaman'da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklama
        Karaman'ın saklı cenneti Güldere Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor
        Karaman'ın saklı cenneti Güldere Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor