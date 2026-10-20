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        Karaman'da devrilen tarım aracındaki 8 kişi yaralandı

        Karaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Karaman'da devrilen tarım aracındaki 8 kişi yaralandı

        Karaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        M.E'nin kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı Bostanözü köyünde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 7 tarım işçisi yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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