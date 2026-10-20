Karaman'da devrilen tarım aracındaki 8 kişi yaralandı
Karaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Giriş: 20.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
Karaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
M.E'nin kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı Bostanözü köyünde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 7 tarım işçisi yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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