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        Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren yakıt tankeri sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren yakıt tankeri sürücüsü hayatını kaybetti.

        Nazım Akkaya (55) idaresindeki 70 FA 065 plakalı yakıt tankerini Ağılönü köyü yolu üzerinde park halinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akkaya'nın seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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