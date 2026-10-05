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        Karaman'da Gödet Barajı pelikanları ağırlıyor

        Karaman'ın merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı pelikanlara ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Karaman'da Gödet Barajı pelikanları ağırlıyor

        Karaman'ın merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı pelikanlara ev sahipliği yapıyor.

        Gödet Barajı, göçmen kuşların kısa süreli konaklama noktaları arasında yer alıyor.

        Göç yolculuğu sırasında baraj gölünde mola veren pelikanlar, dinlenme ve beslenme fırsatı buluyor.

        Pelikanlar, göç dönemlerinde kuş gözlemcileri ve doğaseverler için de görsel güzellikler sunuyor.

        Baraj yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde görülen pelikanlar, doğal ortamlarında görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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