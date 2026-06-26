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        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi öldü

        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi öldü

        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.


        S.S.E. (20) idaresindeki 70 BC 005 plaka hafif ticari araç, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan belediye temizlik işçisi Fayık Yigen'e (68) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yigen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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