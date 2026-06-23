Karaman'da hükümlüler fırın atölyesi açıldı

Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda fırın atölyesi açılışı gerçekleştirildi. Atölye sayesinde hükümlülerin istihdamı ve topluma kazandırılmasının yanı sıra meslek edinmeleri amaçlanıyor. Açılış programına, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ve Karaman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz katıldı. Açılışın ardından, Çiçek ve beraberindekiler İnfaz Kurumu'nda faaliyet gösteren atölyelerde incelemede bulundu.

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