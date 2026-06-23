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        Karaman'da hükümlüler fırın atölyesi açıldı

        Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda fırın atölyesi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Karaman'da hükümlüler fırın atölyesi açıldı

        Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda fırın atölyesi açılışı gerçekleştirildi.

        Atölye sayesinde hükümlülerin istihdamı ve topluma kazandırılmasının yanı sıra meslek edinmeleri amaçlanıyor.

        Açılış programına, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ve Karaman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz katıldı.

        Açılışın ardından, Çiçek ve beraberindekiler İnfaz Kurumu'nda faaliyet gösteren atölyelerde incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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