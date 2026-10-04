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        Karaman'da hükümlülerin cezaevinde ürettiği kırmızı pancar hasat edildi

        Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği kırmızı pancarın hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Karaman'da hükümlülerin cezaevinde ürettiği kırmızı pancar hasat edildi

        Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği kırmızı pancarın hasadı yapıldı.

        Kuruma ait 660 dekarlık tarım arazisinin 119 dekarlık bölümünde mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen kırmızı pancar, eylül ayında hasat edildi.

        Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Tarım İşkolu Atölye Şefi Fatih Uysal, kurum bünyesinde hükümlülerin meslek edinmelerine ve üretime katılmalarına yönelik farklı iş kollarında faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

        Kırmızı pancarın üretim sürecinin yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirten Uysal, "Toprağımızın bereketi, hükümlü arkadaşlarımızın çalışma ve gayretiyle devletimize böyle bir katkıda bulunduk. Yaklaşık 600 ton civarında kırmızı pancar üretimimiz olacak." dedi.

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        Uysal, tarım iş kolunda hükümlülerin talep ve yeteneklerinin dikkate alındığını, kırmızı pancar üretiminde 10 hükümlünün görev yaptığını kaydetti.

        Gıda boyası üretiminde kullanılacak kırmızı pancarın satışı yapılarak gelir elde edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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