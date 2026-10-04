Karaman'da hükümlülerin cezaevinde ürettiği kırmızı pancar hasat edildi

Uysal, tarım iş kolunda hükümlülerin talep ve yeteneklerinin dikkate alındığını, kırmızı pancar üretiminde 10 hükümlünün görev yaptığını kaydetti.

Kırmızı pancarın üretim sürecinin yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirten Uysal, "Toprağımızın bereketi, hükümlü arkadaşlarımızın çalışma ve gayretiyle devletimize böyle bir katkıda bulunduk. Yaklaşık 600 ton civarında kırmızı pancar üretimimiz olacak." dedi.

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