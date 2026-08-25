Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.P. idaresindeki 70 AP 455 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunda S.Ö. yönetimindeki 70 FF 754 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 70 AP 455 plakalı otomobil karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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