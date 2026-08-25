Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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