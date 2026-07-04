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        Karaman'da iskele demirlerine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Karaman'da köprü inşaatındaki iskele demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Karaman'da iskele demirlerine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Karaman'da köprü inşaatındaki iskele demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Y.M.B. (23) kullandığı 70 BB 082 plakalı motosiklet, Göztepe köyü yolunda yapımı süren köprü inşaatının iskele demirlerine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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