Karaman'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Karaman'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mehmet Bozkır (65) idaresindeki elektrikli bisiklet, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda H.S. yönetimindeki 70 ACN 884 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bozkır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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