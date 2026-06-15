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        Karaman'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Karaman'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Karaman'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Karaman'da motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


        Mehmet Bozkır (65) idaresindeki elektrikli bisiklet, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda H.S. yönetimindeki 70 ACN 884 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bozkır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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