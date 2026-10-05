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        Karaman'da otomobil ile panelvanın çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Karaman'da otomobil ile panelvanın çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        İ.İ. (26) idaresindeki 06 CCE 023 plakalı otomobil, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde A.U. (27) yönetimindeki 33 AAC 424 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile panelvandaki A.K. (24) yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.U. ve A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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