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        Karaman'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karaman'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Karaman'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karaman'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


        M.A. (20) idaresindeki 42 V 7886 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 30. kilometresinde orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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