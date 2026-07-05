Karaman'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Karaman'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. M.A. (20) idaresindeki 42 V 7886 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 30. kilometresinde orta refüjdeki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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