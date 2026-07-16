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        Karaman'da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı

        Karaman'da takla atarak karşı şeride devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Karaman'da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı

        Karaman'da takla atarak karşı şeride devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        R.G. (18) idaresindeki 38 ZY 327 plakalı otomobil, Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda takla atarak karşı şeride devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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