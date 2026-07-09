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        Karaman'da park halindeki minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi ölü

        Karaman'da park halindeki minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Karaman'da park halindeki minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi ölü

        Karaman'da park halindeki minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 70 ACR 835 plakalı motosiklet, Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüse çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        ​​​​​​​Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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