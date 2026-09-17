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        Karaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Karaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi.

        Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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