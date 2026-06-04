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        Karaman'da üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Karaman'da üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı,15 Temmuz Konferans Salonundaki törende, sporun içinde yetişen insanların, hayatın birçok alanında avantajlı olduğunu belirtti.

        Sporun kazandırdığı en büyük şeyin devam edebilme gücü olduğunu aktaran Gavgalı, "Değerli mezunlarımız, başarınızı ahlakla taçlandırın. Rekabet ederken değerlerinizi kaybetmeyin. Kazandığınız her başarıda sizi bugünlere getiren ailelerinizi, hocalarınızı ve arkadaşlarınızı hatırlayın. Yolunuz açık, ufkunuz geniş, başarılarınız daim olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, mezuniyetinizi en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

        Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök ise mezuniyetin sadece bir bitiş değil, yeni bir başlangıç olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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