Karaman'da vinçten düşen konteyner kulübenin üzerindeki kişi ağır yaralandı
Karaman'da vinçle taşınan konteyner kulübenin düşmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Karaman'da vinçle taşınan konteyner kulübenin düşmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Valide Sultan Mahallesi'ndeki BİFA Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan konteyner nöbetçi kulübesi, M.U. idaresindeki 50 G 81480 plakalı vinçle taşındığı sırada düştü.
Olay sırasında kulübenin üzerinde bulunan ve yaklaşık 7 metre yükseklikten asfalt zemine düşen E.D. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
E.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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