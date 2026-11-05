KMÜ'de sağlıklı hayat için yürüyüş düzenlendi

Üniversitenin Açık Futbol Sahasında düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın ve Prof. Dr. Murat Mayda, dekanlar, müdürler ve üniversite personeli katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüşte, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi. Üniversite bünyesinde sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve personelin hareketli yaşama teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, yürüyüşün tamamlanmasıyla sona erdi.

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