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        MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Kamil Kısacıkoğlu güven tazeledi

        ​​​​​​​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Merkez İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Kamil Kısacıkoğlu yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:03 Güncelleme:
        MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Kamil Kısacıkoğlu güven tazeledi

        ​​​​​​​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Merkez İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Kamil Kısacıkoğlu yeniden seçildi.

        Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mevcut başkan Kamil Kısacıkoğlu, tek listeyle aday olduğu kongrede üyelerden destek aldı.

        Programa, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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