MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Kamil Kısacıkoğlu güven tazeledi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Merkez İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Kamil Kısacıkoğlu yeniden seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Merkez İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Kamil Kısacıkoğlu yeniden seçildi.
Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mevcut başkan Kamil Kısacıkoğlu, tek listeyle aday olduğu kongrede üyelerden destek aldı.
Programa, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel ve partililer katıldı.
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