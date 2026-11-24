AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde barış rüzgarlarının esmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken büyük dalgalara, üzerimize gelmek isteyen tsunamilere karşı durmaya da çalışıyoruz. Çünkü bakın dünya bugün küresel ölçekte bir kuralsızlık ve kurulların iğdiş edildiği dönemden geçiyor. Biz kuralları hatırlatıyoruz, kurulların önemini hatırlatıyoruz." dedi.

Iğdır'da, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı ekonomik ve ticari katkılar ile Iğdır'ın stratejik konumunun ele alınacağı Uluslararası Kafkasya Kongresi başladı.

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Zorlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programda, Iğdır'ın tarih boyunca İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kongreye gönderdikleri mesajların Türk Dünyası'nın ortak vizyonunu ortaya koyduğunu belirten Zorlu, şöyle devam etti:

"İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması ve Orta Koridor'un geliştirilmesi, bölgesel ticaret, ulaşım ve enerji bağlantıları açısından büyük önem taşıyor. Orta Koridor bugün itibarıyla esasında tarihi İpek Yolu'nun günümüzdeki bir tür iz düşümüdür. Baktığımız zaman Çin'den Avrupa'ya uzanan bu güzergahta büyük Türk dünyası ailemiz başta olmak üzere bugün Kafkasya coğrafyasını oluşturan ve bu buluşmayı geleceğe taşıyacak önemli ülkelerimizin iç içe bir arada olduğunu görmekteyiz. Tabii ki tarihte bu güzergahta baharat, ipek taşındı, bugün ise baktığımızda birçok mal ve hizmet artık bilgi teknolojileri, enerji, bu koridorlarda taşınmaya devam ediyor. Ancak önemli olan elbette bunu sürdürebilmek, koruyabilmek ve sadece bölgemiz için değil bütün dünya halkları için refah temelli bir çıkış bu bölgede yaratabilmektir."

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- "(Azerbaycan ile) Bizim ilişkilerimiz sarsılmazdır, ebedidir"

Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik önemine dikkati çekerek, "Bizim ilişkilerimiz bugün jeostratejiktir, jeoekonomiktir ve bölgemizi aşan bir muhtevaya taşınmıştır. Ama en önemlisi dün de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır ki bizim ilişkilerimiz sarsılmazdır, ebedidir. Baktığımızda Azerbaycan Hazar'ın batı kapısıdır ve Bakü Limanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, enerji koridorları, farklı aracılık hizmetleriyle şu an Hazar coğrafyasını Anadolu ile buluşturmaktadır. Türkiye'miz ise Hazar'ın batıya açılan kapısıdır. Bugün Çin ile Avrupa arasında karşılıklı yaklaşık 800 milyar dolarlık bir iş ticaret kapasitesi oluşmuştur. İşte Orta Koridor sizlerin de değerli katkıları ve görüşleriyle orada kayıt altına alınacak, bu önemli potansiyelin en önemli merkezinde yer almaktadır." diye konuştu.

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Orta Koridor'un yalnızca ticaret ve ulaşım güzergahı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, "Elbette önemli olan bu yolun üzerinde ne taşındığıdır. Buradan biz en önemlisi barışın, huzurun taşınmasını istiyoruz. Onun içindir ki bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de sürdürdüğümüz ve taçlandırmaya gayret ettiğimiz Terörsüz Türkiye Projesi çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güvenlik imkanlarıyla, kararlı duruşuyla ve cesaretiyle terörün kökünü kazımış ve ardından da bütün coğrafyamızı esas alan bir barış ve huzur projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır." dedi.

Irak'ta gündeme gelen Kalkınma Yolu Projesi'nin de Orta Koridor ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zorlu, şunları söyledi:

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"İnanıyoruz ki bu proje tam anlamıyla sonuçlandığında işte bugün bu topraklarda konuştuğumuz bu konuları, tüm bölgemizin huzur ve güvenliği için daha yüksek sesle seslendirme fırsatı bulacağız. Bugün konuştuğumuz Orta Koridor sadece Çin'den Hazar'a, oradan Anadolu'ya ve Avrupa'ya uzanan bir koridor olmanın da ötesinde artık bu proje sayesinde yeni bir iklime bürünmektedir, yeni bir çehre kazanmaktadır. Çünkü Kalkınma Yolu Projesi ile Orta Koridoru bir arada düşündüğümüzde, bu ticaret kapasitesi daha da güçlenmekte ve bizim bu ilişki ağlarımızın bölgemizin tümünü saran bir barış ve refah alanı haline gelmesi için büyük bir kapasite sunmaktadır.

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Ovaköy hattından açılacak bu yeni yol inşallah Basra Körfezi'ne doğru uzandığında biz bu günler gelmeden bu günün hazırlığını yapmalıyız ki Çin'den başlayan ve yüklenen bir konteynerin Basra Körfezi'ne, enerji hatlarıyla nasıl çekilebileceğini de görmüş olacağız. Bu manada Mekke Savunma Anlaşması da işte böyle bir öneme sahiptir. Birileri bunu gölgelemek isteyebilir, her türlü eleştiriye de elbette açığız. Ancak bakın o anlaşmayla Kalkınma Yolu Projesi'ni ve yine bunun üzerinde bakanlığımızın çalıştığı Hicaz Demir Yolu'nu da kattığımızda Türkiye Cumhuriyeti bu devletlerimizle birlikte nasıl bir inşaat sürecini yaratabilir hep birlikte bunu görmüş olacağız."

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- "45 gün süren Çin-Avrupa yolculuğu Türkiye üzerinden demir yoluyla 18 güne iniyor"

Zorlu, Orta Koridor'un sağladığı ulaşım avantajlarına ilişkin ise "Ulaşım hatlarına baktığımızda denizden 45 güne kadar süren Çin-Avrupa yolculuğu, Orta Koridor sayesinde Türkiye üzerinden demir yoluyla 18 güne inmektedir. Bu, her birimiz için çok ciddi bir avantajdır. Bununla birlikte Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattındaki yük trafiği, 2025 yılında sadece 6 katına çıkmış ve Bakü Limanı'nın yük hacmi bir yılda yüzde 40 artış sağlamış. Yine Kazakistan bu yıl koridordaki yük hacmini 4,5 milyon tondan 7 milyon tona çıkarmış bulunuyor. 224 kilometrelik bu hat da tamamlandığında, yani Kars-Iğdır-Dilucu ve Nahçıvan hattı tamamlandığında ve Iğdır'ımız işte Zengezur Koridoru ile birleştiğinde bugün bu toplanışımız, bugün tarihe kayıt düşeceğimiz bu bilgiler, bildirgeler çok büyük bir anlam kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk devletlerinin dünya gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 11'ine sahip olduğunu dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bugün Türk devletleri dünya gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 11'ine sahip ve Türkiye olarak biz tüm küresel enerji hat akımının yaklaşık yüzde 5'ini ülkemiz topraklarından geçiriyoruz ve araştırmalarımıza göre Orta Koridor hayata geçtiğinde bu oran çok rahatlıkla yüzde 10'luk bir seviyeye yükselebilecektir. Kafkasya'da barış olmadan elbette bütün bu konuştuklarımızın akamete uğrayacağı açıktır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde barış rüzgarlarının esmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken büyük dalgalara, üzerimize gelmek isteyen tsunamilere karşı durmaya da çalışıyoruz. Çünkü bakın dünya bugün küresel ölçekte bir kuralsızlık ve kurulların iğdiş edildiği dönemden geçiyor. Biz kuralları hatırlatıyoruz, kurulların önemini hatırlatıyoruz."

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Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasının bölgesel projelerin geleceği açısından belirleyici olduğunu söyleyen Zorlu, "Her gittiğimiz yerde adaleti, barışı, huzuru hatırlatıyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortaya koyduğu kararlı irade, Ermenistan yönetiminden son dönemde gelen olumlu gelişmeler ve açıklamalar Türkiye'mizin bu yegane duruşu, hepsi bir bütün içinde değerlendirildiğinde umudumuz her geçen gün daha da artıyor. Daha dün yansıyan bir gelişme, inşallah bu 44 kilometrelik koridorun ilk inşa çalışmalarının başlamakta olduğunun bilgisini de aldık. Dolayısıyla biz bu birlikteliğimizi, bu ufuk çizgimizi daha da belirginleştirdiğimizde önümüzde hiçbir engel duracağına ben inanmıyorum." diye konuştu.

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Zorlu, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için uluslararası kongrelerin devamlılığının önemine işaret ederek, gelecek kongrenin Nahçıvan'da düzenlenmesi önerisinde bulundu.