Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Mutlu Çocuk, Güçlü Gelecek!" temasıyla çocuklara yönelik farkındalık ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Çocukların hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve onların mutluluğuna ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli çocuklarla bir araya geldi. Program kapsamında çocuklara sahip oldukları temel haklar hakkında bilgilendirmeler yapılarak çocuk haklarının önemi anlatıldı.

Etkinlikte çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar keyifli vakit geçirirken, jandarma personeli de onların mutluluğuna ortak oldu.

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Çocukların sevgi, güven ve huzur içerisinde büyümesinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, her çocuğun eğitim, sağlık, korunma, oyun ve yaşama hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve çocuklarla güvene dayalı iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi. "Mutlu Çocuk, Güçlü Gelecek!" mesajıyla gerçekleştirilen etkinlik, çocukların yüzlerinde tebessüm bırakırken günün anlam ve önemine uygun görüntülerle sona erdi.