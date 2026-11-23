Kars’ta hizmet veren Anne Sofrası Ev Yemekleri, Gurmex tarafından hazırlanan "Türkiye’nin En İyi Esnaf Lokantaları" listesinde yer alarak kentin gastronomi kültürünü ulusal ölçekte temsil etti.

Türkiye’nin 81 ilindeki esnaf lokantalarını kapsayan listede Kars’tan Anne Sofrası Ev Yemekleri’nin gösterilmesi, işletmenin yıllardır sürdürdüğü emek ve lezzet anlayışının dikkat çekmesini sağladı.

İşletmeci Nurkan Yavuz, gün daha ağarmadan işyerinin kapılarını açarak mutfağın başına geçiyor. Yemeklerini kendi elleriyle hazırlayan Yavuz, müşterilerine hazır yemeklerden uzak, ev mutfağının sıcaklığını ve samimiyetini taşıyan lezzetler sunmak için gün boyunca yoğun mesai yapıyor.

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Anne Sofrası’nda yemeklerin hazırlanmasından sunumuna kadar her aşamada özen ön planda tutuluyor. Geleneksel ev yemekleriyle esnaf lokantası kültürünü buluşturan işletme, lezzetin yanı sıra güler yüzlü ve samimi hizmet anlayışıyla da müşterilerini ağırlıyor.

Gurmex’in sosyal medya üzerinden duyurduğu 81 ilin en iyi esnaf lokantaları listesinde Anne Sofrası’nın yer alması, Kars’taki yerel işletmelerin gastronomi alanındaki değerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

Şehrin yemek kültürünü yaşatan, geleneksel mutfağın izlerini taşıyan ve günlük emeğiyle müşterilerine hizmet veren Anne Sofrası, listede yer almasıyla Kars’ın lezzet durakları arasındaki konumunu da öne çıkardı.